A Prefeitura de Formosa, através da Secretaria de Agricultura, está realizando o recadastramento dos trabalhadores que fazem parte da feira livre aos domingos. Em nota a Prefeitura explica que a iniciativa é para melhor organizar a Feira.O prefeito Gustavo Marques tem trabalhado para fortalecer a economia do nosso município e sabe que a Feira Livre é um importante gerador de emprego e renda. Por isso, estamos atualizando a situação de cada feirante, referente ao produto comercializado e a área que ocupa no trabalho.Assim, podemos buscar políticas públicas que contribuam para a permanência dos feirantes, e também aos que necessitam de um local para ter sua oportunidade, buscando aumentar o fluxo de pessoas aos domingos, tanto de trabalhadores quanto de clientes.A equipe da Secretaria se coloca à disposição para esclarecer todas as dúvidas pertinentes.