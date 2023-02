DENUNCIE OS FOCOS DE MOSQUITO: (61) 3982 - 1163

A Prefeitura de Formosa tem intensificado as ações contra os focos do mosquito Aedes Aegypti. Em eventos promovidos pela instituição agentes comunitários têm reforçado o manejo contra o inseto.No telefone (61) 3982-1163 os moradores podem realizar denúncia da proliferação do Aedes Aegypti e obter maiores informações sobre o combate.DENGUE MATA!E ninguém pode ficar de braços cruzados para o Aedes Aegypti. Você sabe o que fazer! AGORA É AGIR!Não deixe água paradaElimine os entulhosLimpe as calhasTampe a caixa d’água