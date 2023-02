A regionalização da saúde permitiu que fosse realizada no sábado (4), a primeira captação de órgãos no Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad (HEF), na Região de Saúde do Entorno Norte.Com o apoio de transporte aéreo da Casa Militar do Governo de Goiás, a equipe da Gerência de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), composta por dois médicos e duas enfermeiras, foi até a unidade de saúde para conduzir o processo de captação.A gerente de Transplantes da SES-GO, Katiúscia Freitas, pontuou que foram captados rins e córneas após a constatação de morte encefálica da doadora de 74 anos. “A família autorizou a doação dos órgãos após o diagnóstico da morte encefálica devido a um traumatismo craniano. É um momento difícil para a família, mas tiveram a sensibilidade para autorizar a doação”.“Todos os órgãos doados beneficiarão pacientes que estão na fila de espera no estado”, garantiu a gerente. As córneas foram captadas pela Fundação Banco de Olhos e os rins foram para o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), unidade da rede estadual referência em realização deste tipo de transplante.