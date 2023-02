Projeto ‘#TaCombinado’ conscientizou carnaval com diversão e cuidado

Projeto ‘#TaCombinado’ conscientizou carnaval com diversão e cuidadoA Prefeitura de Formosa lançou no carnaval de 2023 o projeto “#TaCombinado” que conscientiza a festa com diversão em cuidado. Foram realizadas diversas ações no município.O fim da série de vídeos de conscientização neste carnaval foi com a Dra. Priscilla Honophi, psicóloga do CREAS e a Casa das Hortensias de Formosa. Ela esclareceu dúvidas sobre a importância da campanha “NÃO É NÃO”.