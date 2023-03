Acabou de ser lançado o Edital de Chamamento de Seleção Pública nº 004 / 2023 para convocar os artistas e/ou agentes culturais das mais diversas áreas e setoriais de cultura para apresentarem propostas ou projetos a serem fomentados com recursos advindos integralmente do Fundo Municipal de Cultura.Após a leitura completa do edital, faça o preenchimento da ficha de inscrição, observando quais são os setores culturais contemplados no edital: CLIQUE AQUI! Não se esqueça de preencher a ficha de cadastro no Mapeamento de Artistas de Formosa. O preenchimento é obrigatório para quem quer pleitear o recurso do Edital de Chamamento de Seleção Pública nº 004 / 2023: CLIQUE AQUI! Todos os critérios e condições constam no edital que se encontra no site oficial da Prefeitura de Formosa. Procure a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Formosa-GO, através do telefone: 61 3981-1234 ou comparecendo em horário comercial, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, para sanar todas as dúvidas e receber informações necessárias sobre os termos estabelecidos neste edital.