Foi inaugurada na quinta-feira (9), a subseção do COREN/GO no VAPT VUPT de Formosa.Para os profissionais de enfermagem de Formosa e região, é uma excelente notícia já que agora, eles poderão resolver todas as questões administrativas sem precisar se deslocar para a sede em Goiânia.“Muitas outras melhorias estão por vir para esses profissionais que doam suas vidas para cuidar de outras”, diz a Prefeitura de Formosa.