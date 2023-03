O secretário de Assuntos Econômicos, Luiz Gasper esteve em Goiânia, em reunião com o secretário de Retomada César Moura e o Sr. Euripides do Carmo, presidente da Goiás Fomento.O objetivo foi tratar sobre a parceria entre a Prefeitura de Formosa e o Colégio Tecnológico - COTEC, trazendo para nossa cidade cursos profissionalizantes, feirão de empregos, crédito aos empresários, feirantes e autônomos.“Temos feito nossa parte para aumentar a capacitação técnica do cidadão Formosense, a oferta de empregos e a ampliação do Mercado de trabalho em nossa cidade”, diz a Prefeitura de Formosa.