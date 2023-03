O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, esteve em reunião com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, para tratar de Transporte, Saúde e outras pautas relacionadas à Integração entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás.Na ocasião também estavam presentes a vice-governadora, Celina Leão; O empresário industrial, ex-deputado federal e ex-ministro das Cidades Alexandre Baldy; O deputado federal Ismael Alexandrino (PSD) e o secretário de Transporte e Mobilidade Valter Casimiro.No encontro também estiveram presentes outros prefeitos de Goiás e administradores do DF. O prefeito Gustavo elogiou “Tive a oportunidade de me manifestar sobre a importância de Formosa na integração entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, além de sua posição fundamental no desenvolvimento Regional”, disse.