Ontem a Secretária de Turismo e Cultur,a Pamella Miranda, esteve em Posse - GO, participando do 1º Encontro de Governança do Nordeste Goiano, o maior Seminário de Turismo do estado de Goiás, reunindo as Regiões Turísticas de Águas e Cavernas do Cerrado e Chapada dos Veadeiros, em prol do desenvolvimento turístico regional.O evento contou com a presença de importantes lideranças do Nordeste Goiano, do estado de Goiás e do Governo Federal.A secretária também realizou uma palestra sobre “Cachoeira como um negócio turístico: case Parque Municipal do Itiquira”.