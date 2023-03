Maiores informações e EDITAL no site:

https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/UAB_23_LICENCIATURA Em Formosa são 17 vagas de pedagogia na modalidade: nota no enem dos último dez anos e 16 vagas média das notas do ensino médioMaiores informações e EDITAL no site:

A Universidade de Brasília - UnB tornou pública a realização de seleção de candidatos para o ingresso em cursos de licenciatura na modalidade de Educação à Distância pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, no segundo semestre letivo de 2023.O Município de Formosa é um dos polos de apoio presencial para atendimentos dos alunos. A seleção destina-se a portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio, e visa ampliar e interiorizar o acesso ao Ensino Superior público, gratuíto e de qualidade.