Aconteceu nesta segunda-feira (20), o início do Curso de Manicure oferecido pela Prefeitura de Formosa em parceria com o Colégio Tecnológico de Goiás.O curso profissionalizante é totalmente gratuito e visa inserir a população no mercado de trabalho.O Colégio Tecnológico Carmem Dutra de Araújo está localizado na Rua 12 esquina com rua 65, Setor Parque Lago. O telefone é o (61) 3642-2869 também WhatsApp. E-mail formosa@cotec.org.br