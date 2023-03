As mulheres que vivem nos distritos do Bezerra, Santa Rosa, JK e na zona rural no município de Formosa receberam atenção especial neste mês de março.Foi lançado o programa que vai proporcionar atendimento humanizado às mulheres em situação de violência na zona rural. O Maria da Penha vai à Roça é uma iniciativa da Câmara Municipal de Formosa, idealizada pelo vereador Dr. João Batista, que será realizada pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.O objetivo é informar as mulheres da comunidade rural sobre a Lei Maria da Penha e dos direitos das mulheres em situação de violência doméstica.“Queremos que todas as mulheres conheçam seus direitos, na cidade, nos distritos e no campo. Porque nós acreditamos que as mulheres formosenses podem ser Donas das suas Próprias Histórias”, diz a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.