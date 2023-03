Com a retomada do Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil, muitas dúvidas surgem a respeito das novas regras e condições para receber o benefício.Nesta semana, no auditório da Prefeitura de Formosa, foi apresentado o novo formato e falar sobre as condicionalidades do Bolsa Família aos enfermeiros e agentes comunitários da Secretaria de Saúde que tem papel importante dentro da comunidade para esclarecer e comunicar as novas regras às famílias que necessitam do benefício.