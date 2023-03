A Secretaria de Agricultura juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou uma reunião importante com 50 famílias da Agricultura Familiar que serão beneficiados pelo PAB - Programa Alimenta Brasil.O PAB tem o objetivo de incentivar a produção local de produtos agropecuários da agricultura familiar através da compra dos produtos. Esses alimentos vão atender as necessidades alimentares das pessoas que se encontram em risco, em vulnerabilidade social ou em estado de insegurança alimentar e nutricional.