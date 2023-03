A Prefeitura de Formosa lançou o Edital de Chamamento Público 02/2023 para o credenciamento de Prestadores de serviços em Saúde (Pessoa Física) e Prestadores de Serviços Médicos (Pessoa Jurídica) para a Secretaria Municipal de Saúde de Formosa.Os interessados devem apresentar sua documentação conforme solicitada no Edital, a partir do dia 15 de março de 2023.O Fundo Municipal de Saúde de Formosa, Estado de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo Q. 04, Lote 26 Formosinha Formosa/GO, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde Breno José Prado de Miranda, com poderes constituídos por meio do Decreto n.º 086/2021, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso IV do artigo 74 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e demais legislações pertinentes, Ofício de Recomendação nº 0153/2020 do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás e dos princípios constitucionais que regem os atos da Administração Pública e do presente edital, TORNA PÚBLICO, aos interessados o Chamamento Público para o Credenciamento de Prestação de Serviços em Saúde e Prestação de Serviços Médicos, para atender os usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, junto a Rede de Saúde Pública Municipal, a partir do dia 15 de março de 2023. Os interessados devem apresentar sua documentação nos termos constantes do Edital.Maiores informações no site: Clique para acessar o site