Em parceria com o COTEC - Colégios Tecnológicos de Goiás, Estado e Prefeitura serão ofertadas 700 vagas de empregos (SINE), inscrições gratuitas para cursos de capacitação, serviços, palestras e oficinas.As inscrições são gratuitas para cursos de capacitação.Também estará sendo realizada inclusão no Cadastro Único.O evento acontece nos dias 16 e 17 de março das 8h às 17h. O endereço é no Cotec da Rua 12 esquina com a 65 no Parque Lago.