A Prefeitura de Formosa em parceria com a APPAF realizará a IIª Blitz Educativa de Conscientização sobre o Autismo no dia 02 de abril, das 09h às 13h.O local escolhido foi a Praça Rui Barbosa.Famílias Atípicas estarão lutando por seus direitos e realizando o seu direito de inclusão.“Atenção! Só conseguirá solicitar a carteirinha e o cartão de estacionamento quem estiver com toda a documentação necessária em mãos. Confira a listagem antes e se organize”, diz a Prefeitura de Formosa.