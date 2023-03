A LDO é uma das mais importantes etapas do planejamento de uma gestão municipal. É por meio dela que são definidas as prioridades do governo para o ano seguinte e serve como base para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que aponta em quais áreas serão investidos os recursos da Prefeitura.

A audiência será no dia 30 de abril, às 10 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal.





"Sua participação é de extrema importância para definirmos juntos o futuro do nosso município", diz em nota a Prefeitura de Formosa.





A Prefeitura de Formosa convida a todos para Audiência Pública sobre a Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (2024)