Formosa foi destaque em programa da Globonews como uma das únicas 5 cidades do Brasil com mais de 100 mil habitantes a oferecerem transporte público com tarifa zero.O programa Em Ponto da Globo News apresentou na segunda-feira (27) as 5 cidades destaque no Brasil, das quais Formosa faz parte.A pesquisa foi levantada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC e pela Fundação Rosa Luxemburgo, e mostrou que em apenas 5 cidades do Brasil de médio porte e acima, o Executivo teve a iniciativa de disponibilizar à sua população o acesso ao transporte público com tarifa zero.