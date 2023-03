Pela primeira vez na história, a Prefeitura Municipal de Formosa, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, lançará um edital de incentivo cultural utilizando 100% de recurso oriundo do Fundo Municipal de Cultura.O Edital de Chamamento de Seleção Pública nº 001/2023 será lançado no dia 14 de março de 2023, no site oficial da Prefeitura www.formosa.go.gov.br Este edital contemplará diversos setores da cultura formosense através de artistas e/ou agentes culturais, totalizando um valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) com recursos integralmente advindos do Fundo Municipal de Cultura.Fiquem atentos as mídias oficiais da Prefeitura de Formosa e da Secretaria de Turismo e Cultura para as atualizações que virão.