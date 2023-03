A Secretária de Agricultura Michele Machado participou de uma reunião na sede da SR-28, com o Superintendente interino José Ribeiro de Andrade e representantes de agricultores, para tratar de assuntos como registros dos títulos, CAF- PRONAF, CCIR e atualização cadastral dos assentados da reforma agrária.“O município de Formosa possui acordo de cooperação técnica com Incra SR-28 para atender agricultores para atualização cadastral, projetos de fomento e outros serviços. Nessa reunião fortalecemos a parceria para que os agricultores de Formosa sejam atendidos com agilidade e eficiência”, diz a Prefeitura de Formosa em nota.