A primeira Rua de Lazer do ano foi um sucesso, muitas famílias aproveitaram o domingão ao ar livre.A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude realizou no domingo (26), mais uma edição do “Rua de Lazer”.Cerca de 1500 metros da Avenida Tancredo Neves foi interditado.Foram 3 quadras de areia, 1 quadra poliesportiva e 2 banheiros; Área para piquenique; Área para exposições; Guardas Municipais, Polícia Militar e Bombeiro Militar; Equipe de Professores de Educação Física; Materiais esportivos para uso nas atividades e Som mecânico.“Se você perdeu essa edição, não se preocupe. Mês que vem tem de novo... Em breve anunciaremos a data”, diz a Prefeitura.