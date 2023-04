Em parceria entre a Prefeitura de Formosa, CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança) e diversas Forças de Segurança Pública da cidade, foi realizada capacitação para professores da Rede Pública e Particular, com a finalidade de preparar professores e servidores para saber como observar, identificar e agir em caso de suspeita ou ocorrência de violência nas escolas de Formosa.O curso foi ministrado nesta quinta-feira (20/04) com início às 9 horas, por 5 palestrantes com experiência nos temas abordados, encaminhados por suas respectivas corporações: um policial militar, um policial civil, um bombeiro, um guarda municipal e um técnico da polícia científica.A diversidade de experiências e de perspectivas de cada profissional ajudou a compor uma vasta grade de conhecimentos e reflexões, desde a origem dos comportamentos violentos na família, nas ruas e grupos. Também foram abordados sinais que podem identificar uma situação de risco, bem como protocolos de avaliação e ação caso uma ocorrência seja iminente, afim de maximizar a proteção de professores, servidores e alunos, e por fim as reflexões para se trabalhar uma cultura de paz.O evento foi realizado simultaneamente no auditório do Colégio Visão, para servidores de Escolas Municipais e representantes de Escolas Estaduais, e no auditório do Colégio São José para servidores e representantes de escolas particulares.A ação é uma das várias medidas que foram discutidas e adotadas em reunião que aconteceu na terça-feira (12/04), que contou com a participação do prefeito Gustavo Marques, Conselho Comunitário de Segurança, representantes das redes públicas e particulares de Ensino, Câmara Municipal e Forças de Segurança Pública civis e militares, para discutir estratégias para a prevenção e combate às ameaças e violência nas escolas.