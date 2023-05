A Secretaria de Educação realizou entre os dias 25/04 a 28/04 na UEG, em parceria com o Governo do Estado de Goiás, o módulo I da Formação em Alfabetização para todos os professores do Jardim I ao 2° ano do Ensino Fundamental.O Programa AlfaMais Goiás foi criado pelo Governo de Goiás em 2021 por meio da Lei nº 21.071 e tem como objetivo assegurar a alfabetização completa das crianças na idade certa, até o 2º ano do Ensino Fundamental.