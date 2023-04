A Prefeitura de Formosa comunicou que será decretado ponto facultativo nos órgãos administrativos na quinta-feira (6), em razão do feriado nacional de sexta-feira da paixão.Em comunicado dispõe “Devido ao decreto n.º 3.310, fica declarado ponto facultativo nos órgãos públicos administrativos, internos do município de Formosa, o dia 06 de abril em decorrência do feriado nacional de 07 de abril de 2023 – sexta-feira da paixão”, diz.