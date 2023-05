O Dia D acontece no próximo 6 de maio.





Idosos com 60 anos ou mais; Trabalhadores da saúde; crianças (de 6 meses a menores de 6 anos); Gestantes e puérperas; Povos indígenas; Professores; Pessoas com comorbidades; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo; Trabalhadores portuários; Forças de segurança e de salvamento; Forças Armadas; Funcionários do sistema de privação de liberdade; População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade; Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.





Documentos necessários: Documentos pessoais; Cartão de vacina; Documento que comprove que

pertence aos grupos liberados.

O vírus da gripe está em constante mutação. Por isso, é importante se vacinar todos os anos. Se você faz parte de um grupo prioritário, informe-se, procure uma Unidade de Saúde da Família de 8h às 17h e atualize a caderneta de vacinação.