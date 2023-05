O CMEI Odila Machado da Silva (Vovó Odila) será da categoria Proinfância Tipo 1, o maior de todos, com condições para abrigar até 400 alunos no regime parcial ou 200 alunos no regime integral.



A Gestão decidiu tocar a obra com recursos próprios da Prefeitura, sem esperar o repasse total da parte do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para evitar mais interrupções, uma vez que a intenção é trazer o mais rápido possível a solução para as necessidades da população.



O término da obra está estimado para os próximos meses, quando o prédio e a documentação final será submetida à Secretaria de Educação para Registro definitivo e início das atividades.







A obra foi iniciada no mandato do ex-prefeito Itamar Barreto.

Enfrentando as condições adversas de um projeto que já estava parado há anos (2014-2016), além da interrupção por conta da Pandemia em 2020, o prefeito Gustavo Marques decidiu retomar as obras logo no início de seu primeiro mandato.