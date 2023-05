A Folia Mirim do Divino Espírito Santo acontece anualmente em Formosa.É uma forma linda de cultivar a cultura histórica e religiosa de Formosa. A festa que celebra a descida do Espírito Santo, contou com a participação das crianças da rede municipal de ensino e ficará registrada na memória de cada um deles, principalmente dos foliões mirins Rhuan Eduardo, da Escola Walda Miranda de Paiva, e Maria Eduarda da Escola Pastor Otaides A. dos Santos.A secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques, parabenizou a atuação “Quero parabenizar, em nome da secretária de educação Sizelia de Abreu, todos os envolvidos na organização da Folia Mirim. Agradeço também a coordenadora dos Espaços Gerações, Sandra de Melo, a professora de ballet, Ana Luísa, e suas alunas, pela linda apresentação”, disse.