Aconteceu na noite desta segunda-feira (22), o segundo pouso da Folia da Roça, na Fazenda Paranaguá dos pouseiros Eduardinho Paiva e Família Campos. O celebrante da missa foi o Padre Jarbas.A Folia da Roça iniciou com o Alvorecer no sábado (20) às 3h30 na Praça da Catedral. A Alvorada às 19h foi na Chácara Nossa Senhora D’Abadia com os pouseiros Valdo, Maria e família. No domingo, o primeiro pouso da Folia da Roça, foi na Fazenda Santo Antônio – Pedra Preta com pouseiros Susana e Família.Logo no amanhecer iniciam-se as atividades, o “canturi” como é chamado pelos foliões. É uma dessas atividades, realizado nesse caso como “canturi de promessa”.Já a despedida é quando os foliões partem de um pouso para o outro. As pessoas que giram a cavalo, junto com a foliã, seguem o guia e seu contra guia.