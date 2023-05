O policiamento foi reforçado com a Guarda Municipal e Polícia Militar. Os bombeiros disponibilizaram viatura de atendimento para o local.



A rua onde foi montada a estrutura ficou cheia. Filas foram vistas nos comércios. Com os shows os empreendimentos do distrito seguem aquecidos. Comerciantes estão deixando os estabelecimentos abertos durante as atrações. No local artesãs estão expondo os produtos e foodtrucks vendem alimentação.



No sábado (13), durante o dia acontece a cavalgada e de noite o show é com o cantor Thiago Eudes. No domingo (14), encerramento da festa, Jales Vieira se apresentou.

A Prefeitura de Formosa realizou durante os dias 12 a 14 de maio a comemoração do aniversário de 67 anos do Distrito do JK.A primeira noite de shows contou com o cantor Vinícius Santana. A abertura do show foi com o cantor local Israel.Na abertura da festa, o vereador Com de Paiva representou a Câmara Municipal e a secretária de Cultura e Turismo, Pâmela Miranda representou a Prefeitura de Formosa.