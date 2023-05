Pela primeira vez na história, a Prefeitura Municipal de Formosa, através da Secretaria de Turismo e Cultura, lançou um edital de incentivo cultural utilizando 100% de recurso oriundo do Fundo Municipal de Cultura de Formosa.O resultado do Edital de Chamamento de Seleção Pública nº 004/2023 está disponível no site da Prefeitura: