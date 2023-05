Inicia no próximo domingo (21), o Campeonato Formosense - 1ª Divisão. As disputas acontecem no Estádio Diogão e na Saída Sul.No Estádio Diogão às 10h a disputa é entre o Vila Verde e o Pantanal. Às 14h é entre o Bosque o Parque Lago. Às 16h entre o Santa Rosa e o Formosinha.Na Saída Sul a disputa é entre o Jardim Oliveira e o Bezerra. Às 14h é entre o Juventude e o Vilona. Às 16h entre o Madrugadão e o Atlético Jr.O evento é promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.