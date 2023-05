De 07 a 11 de junho (feriado de Corpus Christi), Formosa receberá novamente a Final do CICO (Circuito Centro Oeste de Parapente) e a Copa Brasil Sport, ambos eventos importantíssimos para o Voo Livre nacional.Durante todos esses dias a cidade contará com a Feira da Lua com barraquinhas de artesanato e alimentação, além de shows de artistas locais, premiações e a participação dos pilotos todos os dias, a partir das 18h, na Praça Rui Barbosa.