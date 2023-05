O prefeito Gustavo Marques enviou para Câmara de Formosa o Projeto de Lei Ordinária 23/2023 que dispõe sobre alterações nos dispositivos da Lei Municipal nº. 054/01-SMG de 01/12/2001 e reajuste dos vencimentos das tabelas integrantes do Anexo V da referida lei que versa sobre o Plano de Cargos e Vencimentos do Servidor Público, na forma que especifica e dá outras providências.O reajuste será uma nova tabela do servidor operacional e saúde. O projeto de lei será votado na Câmara de Formosa, nesta quinta-feira (18), às 19h em sessão extraordinária.O Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Formosa - Sinprefor convocou os servidores para acompanharem a votação.