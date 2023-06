A cada matéria, a cada campeonato, Formosa vem se firmando cada vez mais no cenário do voo livre nacional. No ano que vem, seguimos em busca de trazer o campeonato nacional.





O município de Formosa foi notícia no Jornal Hora 1 na Rede Globo, uma matéria super bacana sobre o Campeonato CICO - Circuito Centro Oeste de Parapente e Copa Brasil Sport. Além da matéria super bacana do Hora 1, Formosa também foi destaque no Globo Esporte GO.Na reportagem você vai conferir o céu de Formosa colorido e o relato dos pilotos contando um pouco de suas experiências.A Rampa de Voo Livre do Vale do Paranã possui 550 metros de altura e contou com cerca 120 pilotos competindo nesses dois importantes campeonatos de parapente.Formosa tem investido em voo livre para crescer cada vez mais os modais do turismo no município. O município vem batalhando para ser considerado o Havaí do Voo Livre.