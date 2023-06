A Prefeitura de Formosa cadastra pequenos e médios produtores rurais de leite e corte para o programa de melhoramento genético com doação de Sêmen e Protocolo IATF.Os interessados devem procurar a Secretaria de Agricultura com os documentos necessários.Cpf, Rg, comprovante de endereço e declaração da agrodefesa.Maiores informações no telefone: (61) 3981-1186