O valor é abaixo da estimativa para o ano de 2021, que seria próximo a 125 mil. A população menor deve impactar nas transferências voluntárias que o município recebe da União e do Estado de Goiás.

O município de Formosa chegou a 115.669 pessoas no Censo de 2022.O aumento em relação ao Censo de 2020 é de 15,57%. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE.Nos ranking de população de município Formosa é o 10º maior município de Goiás, 18º do centro-oeste e 268º do Brasil.A densidade demográfica chega a 19,93 habitantes por km² e uma média de 2,82 moradores por residência.