A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Saúde esteve presente no Distrito do Bezerra com o projeto “Saúde na Estrada”, oferecendo testes e vacinas aos caminhoneiros.“Nosso compromisso é cuidar de todos, onde quer que estejam. Juntos, construímos um futuro mais saudável”, disse em nota a Prefeitura.A iniciativa é da Prefeitura de Formosa em parceria com o Ipiranga.