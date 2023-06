Estão abertas as inscrições de ambulantes para área externa do Parque de Exposições durante os dias da Expoagro.As inscrições podem ser realizadas durante os dias 19 a 23 de junho das 8h às 11h e 13h às 17h no Protocolo da Prefeitura de Formosa.Os documentos necessários para o cadastro são RG, CPF, Comprovante de residência em nome do requerente (Se for aluguel, apresentar contrato de locação reconhecido em cartório).A preferência são para ambulantes residentes em Formosa.Sorteio:Data: 26 de junhoHorário: 14hLocal: Auditório da PrefeituraPalestra para os ambulantes contemplados:Data: 27 de junhoHorário: 14hLocal: Auditório da PrefeituraTema: Vigilância Sanitária e Corpo de BombeirosA Prefeitura de Formosa reforça que sigam todas as normas e regulamentos estabelecidos pelas autoridades competentes.