Na manhã desta quarta-feira (21), foi realizada solenidade no Samu Formosa que completa 17 anos em Formosa.A unidade prestou mais de 70 mil atendimentos até hoje. É reconhecida por fornecer trabalho de alta relevância com agilidade e competência. O Samu de Formosa foi implantado em 21 de junho de 2006. O serviço atende emergências de vários tipos e remoções intra-hospitalares.Também foi realizado o lançamento do projeto Samuzinho, que capacitará crianças a compreenderem as noções essenciais sobre primeiros socorros e atuarem como multiplicadoras no processo de conscientização contra trotes.