A Prefeitura de Formosa entregou mais 4 salas de Atendimento Educacional Especializado nos Centros Infantis e Escolas Municipais: Eduardo Nunes, Padre Geraldo, Helena Sousa Santos e Margarida de Sousa Lobo.Destaca-se que antes da Gestão atual havia apenas 5 salas, com duas funcionando.Hoje, com as 4 entregues, já se totalizam 34 salas em pleno funcionamento para atender às demandas da cidade.“Formosa é para todos e nossas crianças merecem”, disse a secretária de Educação, Sizélia Abreu.