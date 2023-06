Abrindo as comemorações dos 180 anos de Formosa-GO a famosa Orquestra Filarmônica de Goiás, fará uma apresentação especial no dia 01 de julho, no Auditório Cel. Mário César - Forte Santa Bárbara, às 20:00.“A entrada é franca e contamos com a presença de todos para prestigiar esta atração tão bacana. Vamos comemorar, porque só se faz 180 anos apenas uma vez”, diz a Prefeitura de Formosa.