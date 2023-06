A Equipe da Secretaria de Agricultura se reuniu com os associados da Associação de Produtores da Fazenda Santa Cruz para discutir a prestação de contas do uso dos equipamentos e trator cedido pela prefeitura.Além disso, foram apresentadas as principais demandas para o desenvolvimento rural da nossa comunidade.“Juntos, estamos impulsionando o setor agrícola”, enaltece a Prefeitura.