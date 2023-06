Aconteceu na noite desta quarta-feira (14), Audiência Pública na Câmara Municipal de Formosa, promovida pela Secretaria de Turismo e Cultura.A pauta foi a elaboração do Plano da Ação da Lei Paulo Gustavo.“Nossos agentes culturais sendo ouvidos é um direito deles. Quem compareceu pode contribuir e muito com a elaboração do plano de ação da Lei Paulo Gustavo”, disse a página da secretaria de Cultura. A secretária, Pâmella Miranda, destaca “O setor cultural merece ser ouvido”.