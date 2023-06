Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Formosa recebeu no Auditório a presença de várias autoridades para o 3° Encontro do Seminário Internacional "Transporte como Direito e Caminhos para a Tarifa Zero".No evento foi apresentado de forma detalhada o programa Transporte para Todos de Formosa, um dos pioneiros no Estado de Goiás a oferecer tarifa zero no transporte público.A secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, explicou como surgiu a ideia, os desafios e todos os pontos positivos, como o impacto social pelo acesso aos serviços públicos para a população vulnerável. O impacto ambiental pela redução do uso de transporte individual e o impacto econômico pelo estímulo à economia local e facilidade de acesso ao comércio e ao trabalho.Estiveram presentes no seminário o deputado distrital da Câmara Legislativa do DF, Max Maciel; deputado distrital Pepa; o presidente da empresa pública de transportes da cidade de Maricá-RJ, Celso Haddad e a representante da Coalizão Mobilidade Triplo Zero, Ruth.