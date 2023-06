Nesta sexta-feira (16), o campo foi promovido pala Prefeitura de Formosa. A Sede da Associação Extrema do PA Nova Piratininga foi o palco do “Dia de campo” em parceria pela secretaria de Agricultura, Emater e associação.“Mas não foi só isso! A Secretaria de Desenvolvimento Social marcou presença, oferecendo os serviços do CRAS I e atendendo às demandas da população, além de realizar atualizações e inscrições no CadÚnico. E as novidades não pararam por aí! Tivemos a apresentação de três cultivares incríveis: maracujá, pimenta de cheiro e tomate grape”, disse a Prefeitura.O evento contou com a participação de vereadores e secretários do município, fortalecendo a união entre as diferentes esferas de governo.Foi um dia de aprendizado, troca de conhecimentos e fortalecimento da agricultura local.