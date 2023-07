A Conferência Municipal de Assistência Social de Formosa foi sucesso!. Um momento de grande importância para o avanço da política de assistência social no município.A Conferência obteve uma excelente participação social. Foram ouvidos usuários, trabalhadores, entidades e diversos agentes envolvidos no trabalho do SUAS. Os cidadãos tiveram seu momento de fala e novas propostas surgiram para melhorar o serviço ofertado e para orientar a tomada de decisões da gestão.“Quero fazer um agradecimento especial aos membros do Conselho Municipal de Assistência Social em nome da presidente, Irmã Sirlei França. Contamos com um conselho forte e atuante, isso ajuda muito no fortalecimento do SUAS. Muito obrigada pela contribuição de cada entidade. Vamos continuar trabalhando juntos para construir o SUAS que queremos!”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.