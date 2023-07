As hepatites virais são infecções que afetam o fígado, causadas por diferentes tipos de vírus.Elas podem ser transmitidas por meio do contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas e objetos cortantes, além do consumo de água e alimentos contaminados.A prevenção envolve a vacinação, o uso de preservativos, evitar o compartilhamento de objetos cortantes e manter uma boa higiene das mãos.O CTA está pronto para atender todos. Ele fica localizado na Rua Brasília, número 100, na Unidade Básica do Vila Carolina.“Junte-se a nós na conscientização e combate às hepatites virais”, diz a Prefeitura de Formosa.