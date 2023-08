Aconteceu nesta quarta-feira (23), a entrega dos cartões do programa Para ter onde Morar - Aluguel Social, por meio da Agehab, beneficiando 578 famílias de Formosa.A solenidade de entrega foi no Ginásio Tio Luiz.Cada um dos cartões é um passo em direção a um lar seguro e digno, com acesso a um benefício de R$ 350 mensais durante 18 meses.O prefeito Gustavo Marques agradeceu “Agradecemos o apoio do governador Ronaldo Caiado; do presidente da Agehab, Alexandre Baldy; do secretário de infraestrutura do Estado, Pedro Sales; da secretária do Entorno do DF, Maria Caroline Fleury e também dos secretários e vereadores do Município pela presença e empenho”, disse.