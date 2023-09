A Prefeitura de Formosa tem levado atrações para os distritos. No primeiro dia da Festa do Distrito de Santa Rosa a cantora Bia Fonseca e o DJ Rodrigo fizeram o público se animar.O palco foi montado na Quadra de Esportes. O comércio local está aquecido com a população que tem comparecido na festa.Neste sábado (2), é a vez de Thaynara 'A Preferida', subir no palco. O segundo dia de festa inicia às 20h e o show a partir das 22h. As atrações seguem até às 4h.Domingo (3), terceiro e último dia, as atrações começam às 13h com som automotivo.